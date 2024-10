Dos nominados se salvan: el ‘Big Bro’ saca a uno de la lista y Vanessa descubre el segundo salvado en secreto

Juan sumaba 52 segundos: "Has hecho 40 segundos más 12 segundos de penalización porque has tirado dos vallas y has saltado un charco por fuera". Adrián hacía 54 segundos: "Has hecho 42 segundas más 12 segundas de penalización porque has tirado una valla y has saltado dos veces el charco por fuera". Y Manu, con sus 50 segundos y ningún fallo, lo que le alegraba tremendamente.