Violeta Mangriñán cuenta cómo la recibió María Pombo cuando llegó a la industria de las influencers

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado de su relación con la organizadora del Suave Fest 2024

La amiga de Carla Barber ha explicado cómo se comportó María Pombo cuando llegó a la industria de las influencers

Violeta Mangriñán le lanza un consejo a María Pombo: "Esa es tu esencia"

Tras hacerse conocida en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Violeta Mangriñán participó en 'Supervivientes 2019', reality que supuso su salto definitivo a la fama y un gran impulso en las redes sociales, donde comenzó a acumular seguidores a un ritmo vertiginoso hasta convertirse unos meses después en una de las influencers más seguidas de España. Actualmente, roza los dos millones y medio de 'followers' y ha echado la vista atrás para recordar cómo fue su llegada a la industria de los creadores de contenido y cómo la recibió María Pombo, considerada 'la reina de las influencers' junto a Dulceida.

Lo ha hecho en el 'La casa de mi vecina', el podcast de Nagore Robles, que es una de las compañeras con las que mejor se llevó durante su andadura en televisión, etapa en la que conoció a la que ahora es su mejor amiga: la también extronista Sophie Tatar. Del mundo redes sociales solo tiene dos amigas: la tiktoker Lola Lolita y la especialista en medicina estética Carla Barber, a la que no conoció por ser ambas influencers, sino porque fue en una ocasión a la clínica de Camilo Esquivel, exmarido de la canaria y la atendió ella.

En 2020 fue amiga durante un tiempo de Natalia Osona, pero su relación terminó y ninguna de las dos ha querido compartir nunca los motivos. Con quien sí que tiene un trato cordial es con María Pombo y Dulceida, que reconoce que nunca la han hecho sentir menos por venir del mundo de la televisión y que se han portado bien con ella desde su llegada a la industria de las influencers: "No es que me abriesen las puertas porque yo tampoco iba a tantos eventos o a tantos viajes, pero las personas más conocidas en redes siempre me han parecido las más humildes, las más majas".

"María Pombo no es mi amiga, la considero compañera de trabajo, pero siempre que coincido con ella en eventos no noto rivalidad, yo conmigo la noto encantadora", ha declarado la valenciana sobre la organizadora del 'Suave Fest'. "Ya si luego cuando me giro dice cosas de mí, que no lo sé...", ha apostillado la dueña de Maison Matcha, que no notó al inicio de su carrera como influencer cierta reticencia por parte de la hermana de Marta Pombo a su incorporación a ese gremio por haber sido antes una estrella en la televisión: "Con Dulceida tampoco noté nada, pero en el mundillo sí que noté cosas, miraditas, desprecios, comentarios... En rodajes y en eventos".