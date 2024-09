Desde hace semanas Ivana Icardi, exconcursante de 'GH DÚO' , promociona su nuevo proyecto profesional : ha decidido que va a cumplir su sueño de ser cantante, aunque no ha aclarado si eso significará alejarse de su faceta como creadora de contenido en las redes sociales, donde ahora ha compartido un comunicado para anunciar que habrá un nuevo cambio en su vida y es que ha decidido abandonar Palma de Mallorca, ciudad a la que se mudó por amor a Hugo Sierra .

A diferencia de Adara Molinero, que cuando cortó con el ganador de 'GH' se marchó de vuelta a Madrid, Ivana se quedó en Palma y encontró trabajo como vendedora de yates. Pero ahora, cuatro años después de su llegada a la isla balear, ha decidido emular a la anterior ex del padre de su hija y poner rumbo a la capital de España. Así lo ha comunicado en sus stories: "Después de cuatro años de vivir en un lugar maravilloso que me ha regalado a mi pequeña, me mudo a Madrid".