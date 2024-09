Alyson Eckmann presume de cambio físico y recibe duras críticas: "Te estás quedando muy delgada"

Vistiendo un outfit deportivo y posando divertida antes de lanzarse a hacer ejercicio. Alyson Eckmann ha mostrado su figura, dejando muy sorprendidos a su legión de seguidores. Estos no han dudado en preguntar abiertamente a la influencer si todo está bien dado que se han alarmado por la delgadez que presenta en estas imágenes.

Tras alcanzar el hito esperado, la ganadora de 'GH VIP' se ha encontrado con unas palabras que no se esperaba acerca de ese gran cambio físico. "Estás muy delgada", "lo importante es que estés sana y fuerte" , "te estás quedando muy delgada", "estabas mejor antes", "te veo muy flaca" , son algunos de los mensajes que ha recibido.

Haciendo caso omiso a estos comentarios, la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha preferido no responder. "No hagas caso, estás siempre bella", son las palabras de defensa que también ha recibido y en las que se ha refugiado para no entrar en polémicas. Tras los difíciles momentos personales que ha vivido, Alyson ha vuelto a aparecer fuerte y contenta con el estilo saludable que está manteniendo.