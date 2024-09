Carla Barber revela quién tomó la decisión de romper en su relación con Carlos Rubí y si sigue soltera

En abril de este año fue cuando se produjo la ruptura y la revista 'Semana' publicó que estaba motivada "por celos" y que él ya habría tenido "este problema en otras relaciones". Ahora, ha sido dueña de las Clínicas Barber la que ha revelado que fue ella la que decidió cortar con el doctor, aunque no ha mencionado su nombre en ningún momento: "Para mí no está siendo duro encontrar pareja porque no lo busco, desde que dejé a mi pareja anterior no he vuelto a estar con nadie, ni me apetece ni quiero".