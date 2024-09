Por otro lado, les ha comunicado a sus seguidores que ha decidido regresar a terapia, "un camino" que había iniciado muchas veces y que siempre había terminado abandonando "por dejadez absoluta": "Creo que me va a servir mucho para recoger, asumir, reconocer, aprender y confiar en mí porque ya ni me veía... Con la terapia he sido una vaga, no soy constante con muchas cosas, pero es verdad que te tienen que pasar cosas o estar en un momento importante de tu vida para tomar esa decisión y me ha venido muy bien la ayuda de un profesional".