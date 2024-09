Críticas a Fabio Colloricchio por tatuarse el cuello y todo el pecho: "Hay que saber cuándo parar"

Fabio Colloricchio se ha tatuado el cuello y todo el pecho . Y no pretende quedarse aquí. El cantante, conocido artísticamente como Fabbio , tiene planes de seguir sumando tinta a la piel que todavía le queda desnuda. De ahí que haya recibido tantas críticas . Sus seguidores no entienden la decisión del novio de Violeta Mangriñán , pues consideran que es "hortera, innecesaria", y que antes, cuando le conocimos en ' Supervivientes ', tenía una imagen mucho más cuidada.

El argentino está muy orgulloso de su nueva imagen. Aunque todavía no ha terminado y está en pleno proceso, pues se trata de un trabajo de lo más laborioso, el cantante ya ha compartido un vídeo en el que ha mostrado un avance de cómo está quedando su torso. Ya casi no queda ni un centímetro de piel desnuda . El padre de las hijas de Violeta Mangriñán ha decidido cubrir todos sus pectorales con unos diseños de lo más arriesgados, y no podría estar más feliz.

Y es que Fabio Colloricchio, pareja de Violeta Mangriñán, ha recibido una oleada de críticas después de enseñar el proceso del diseño de tatuajes que ha escogido para su cuello y sus pectorales. "No me gusta nada", "fantasma", "es demasiado, no te hagas más", "con lo mono que eras hace unos años, que vestías con clase... ¿qué te ha pasado? No se puede estar más hortera", "antes estabas mucho mejor... tenías más estilo, eras más cool y elegante", "qué horror cuando subís al cuello", le dicen sus seguidores.