Violeta Mangriñán opina sobre enfado de Isabel Pantoja con la prensa: "No está bien insultar"

Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer. La exconcursante de ' Supervivientes ' ha acudido a la VI Edición de los Cosmopolitan Influencer Awards by Pandora y allí ha contestado a uno de los temas de actualidad. La influencer ha opinado sobre el último enfado de Isabel Pantoja con la prensa en el que la tonadillera ha llamado a una reportera "imbécil".

Con la naturalidad con la que acostumbra a hablar a sus seguidores en sus redes sociales, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no se ha cortado a la hora de opinar sobre este encontronazo con la prensa porque guarde cariño a Isabel Pantoja tras coincidir ambas en 'Supervivientes' .

"Evidentemente tiene problemas familiares, probablemente ella anímicamente no esté pasando por su mejor momento", ha aclarado para romper una lanza a su favor . La valenciana se ha visto en alguna ocasión en el punto de mira por haber sido muy clara y mojarse sobre "salseos" entre influencers u otros temas de actualidad.

Tanto al ser preguntada por la prensa como por sus seguidores en sus redes, la madre de Gala y Gia ha respondido que "no está bien insultar", pero reconoce que si a nivel anímico no está bien "no hay que tenerla en cuenta", ha dicho haciendo de abogada defensora y poniéndose en su mismo lugar.