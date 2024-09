Adara Molinero anuncia la decisión que ha tomado tras contar que no tiene nuevo novio

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha confirmado que sigue soltera tras su ruptura con el entrenador Álex Ghita

La finalista de 'Supervivientes' ha tomado una drástica decisión tras su relación mediática con el examigo de Carla Barber

Adara Molinero explica cómo es su relación con Hugo Sierra en la actualidad

En el FesTVal de Vitoria, durante la presentación de la nueva edición de 'Gran Hermano', Adara Molinero dijo que estaba soltera, viniendo a confirmar así su ruptura - parece que esta vez la definitiva - con el entrenador personal Álex Ghita. Ahora que han pasado unas semanas, sus seguidores se han interesado por saber si vuelve a tener novio y la exconcursante de 'Supervivientes' les ha revelado que continúa soltera y que ha tomado una decisión relacionada con su vida sentimental.

"La pregunta de si tengo novio la voy a contestar por última vez, no voy a volver a decir cuando esté con alguien porque por las redes sociales lo he pasado bastante mal. Siempre se han metido en mis relaciones y siempre me han juzgado", ha comentado la hija de Elena Rodríguez, que es cierto que ha recibido cientos de comentarios cada vez que rompía y a los pocos días volvía con Álex Ghita.

Tacharon esa relación de "tóxica" en las redes sociales y a ella de "celosa", pues muchos aseguraron - se dijo hasta en programas de televisión - que cortaban porque a ella no le gustaba que él entrenara a famosas como Carla Barber. Pero esa no es la única razón por la que Adara Molinero ha decidido no volver a hablar de su vida sentimental públicamente y es que considera que "bastantes de las personas" con las que ha estado han salido con ella "por el interés", por ganar seguidores en Instagram o por salir en televisión: "Mato dos pájaros de un tiro".

La influencer no ha aclarado a quién se refería con estas declaraciones, que llegan tan solo unas semanas después de que su último exnovio se sentara a hablar en un plató de televisión, el de 'Socialité Club' en Divinity. Aunque lo cierto es que el entrenador no quiso entrar en el tema de su ruptura con ella y aseguró que la única razón por la que había vuelto a la televisión - ya apareció en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' hace años - era porque quería dejar claro que no es bisexual.