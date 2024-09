La exconcursante de 'Supervivientes' ha pedido una segunda opinión médica para consultar sus "ahogos" y "crisis asmáticas"

La mujer de Víctor Janeiro ha recibido una respuesta que apunta hacia otro problema de salud que podría tener

Beatriz Trapote sufre neuralgia intercostal como consecuencia de una dismetría: su nuevo tratamiento

Beatriz Trapote ha probado una segunda opinión médica y se ha quedado muy impresionada con la respuesta que ha recibido. La exconcursante de 'Supervivientes' siempre ha mantenido que desde hace nueve años y a raíz de sus embarazos llevaba padeciendo fuertes crisis de asma. Sin embargo, la mujer de Víctor Janeiro ha descubierto el que podría ser el verdadero problema de salud que padece y que no responde al diagnóstico que hasta ahora había recibido.

Contenta por este descubrimiento y por dar con la que sería la solución para su problema real de salud, la influencer ha contado cómo se ha enterado de esta noticia a sus seguidores. Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram y al salir de la consulta del especialista al que ha acudido para un segundo diagnóstico.

Lo que ella ha definido en más de una ocasión como "ahogos" y angustia al "cerrársele los bronquios", resulta que ahora podría ser el síntoma de una patología diferente a la que creía Beatriz Trapote. Esto lo ha conocido tras volver a acudir al médico y contar lo que viene padeciendo desde hace tiempo. Después de examinar su caso y de ver aún que con la medicación que toma las crisis de asma no se han quitado, este nuevo especialista ha apuntado a otro posible problema de salud.

"Salgo contentísima. No os lo podéis imaginar", ha comenzado diciendo la exconcursante de 'Supervivientes' al conocer su nuevo diagnóstico aunque esté todavía pendiente de nuevas pruebas para su total confirmación. "Después de tanto tiempo, me ha dicho el médico que le da que no tengo asma, que lo que tengo es un reflujo gástrico, un problema digestivo que te sube y te hace es esa sensación de ahogo y de no respirar bien", ha explicado.

Para llegar a esa conclusión, el especialista le ha hecho a la periodista una espirometría, una prueba para comprobar la capacidad pulmonar en la que la paciente tiene que soplar y la respuesta de Beatriz Trapote ha descartado que pueda tener asma. "Me han dicho que estoy por encima de la capacidad pulmonar. Que puedo ir a hacer hasta una maratón y que la medicación que estoy tomando me está sobrando. Me he quedado sin palabras", ha contado muy ilusionada.

Beatriz Trapote analiza el nuevo diagnóstico recibido

Sin querer conformarse con la respuesta que hasta ahora había obtenido porque no mejoraba, la mujer del ganador de 'Pesadilla en el paraíso' ha dado un gran paso que podría poner fin a muchas horas de angustia. "La importancia de insistir cuando uno no está conforme con el diagnóstico. De ver el origen de lo que nos pasa", ha advertido ahora que todo apunta a que el suyo podría ser un problema digestivo.