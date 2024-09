El desgarrador mensaje de Sofía Suescun tras el regreso de Maite Galdeano a las redes

La que fuera concursante de 'Gran Hermano 16' ha reaparecido públicamente dejando claro que va a intentar salir adelante, pero sin dejar a un lado los reproches . "Buenos días. He vuelto. Aquí me tenéis de nuevo, en un sitio privilegiado (dice desde la terraza de la casa que su hija tiene en primera línea de playa). Estoy llena de heridas, resurgiendo de las cenizas , pero con una fuerza arrolladora que me caracteriza", comenta en este vídeo que ha publicado tras recuperar de nuevo el acceso a su Instagram.

"Estáis deseando verme feliz y que tengo nueva vida. Desde la más pura soledad, vamos a seguir más motivada que nunca y con mucha confianza. Vamos, qué empezamos. Como todos sabéis, me hackearon el Instagram, borrándome todas las fotos... pero no pasa nada, todo se restablece en la vida. Aquí me tenéis, con ella (le dice a su mascota), la que me ha acompañado en este duelo. Por ella sigo adelante... aunque echa mucho en falta a su niña, como mamá, pero bueno... todo pasará", dice Maite Galdeano refiriéndose a su hija.