Luitingo y Jessica Bueno responden a las críticas de su compra familiar: "No todo tiene que ser tan sano"

Hace unas semanas se hizo viral el vídeo de una cómica que afirmaba que existía una hora para ligar en un conocido supermercado . A partir de ahí, muchos influencers comenzaron a bromear con la idea de ir allí con una piña en el carrito para ver si era efectivo y se conocía a gente. Ahora ha sido Luitingo el que ha rescatado esa broma, pero a la inversa y es que el exconcursante de 'GH VIP' está muy enamorado de Jessica Bueno y ha querido dejar claro que no está abierto a conocer a nadie en los pasillos de ese popular establecimiento.

Y Luitingo no se ha quedado callado y ha hecho un story en el que contesta con mucho humor. "Señores, ¡hay que ver la que me estáis dando con el carrito de la compra! Esto sí que es sano, estar así", ha comentado mientras mostraba que estaba abrazando a su novia en el sofá de la casa que comparten en la localidad sevillana de Los Molares.

"¡La que me estáis dando con los helados! A mí me gustan los helados en todas las épocas del año y no pasa nada porque estoy fino, 75 kilitos, desde que tengo 14 años peso lo mismo. Los helados son gloria y los dulces y las chuches, de vez en cuando también. ¿Qué vamos a estar toda la vida chupados y comiendo brócoli? ¡Vivan los dulces! ¡Ya está bien!", ha añadido el artista sin parar de reírse.