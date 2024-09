Marina Ruiz fue la protagonista de la primera temporada de 'Me quedo conmigo', una docu serie de mtmad disponible al completo en Mitele en la que se sincera con la psicóloga Andrea Vicente acerca de sus relaciones con Omar Sánchez y Hugo Paz, sus exnovios más mediáticos. Allí contó que el exmarido de Anabel Pantoja nunca le demostraba que quisiera acompañarla en sus planes fuera de Gran Canaria y que el exconcursante de ' Supervivientes 2018' le fue desleal .

Nunca antes la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' había sido tan clara como en esa ocasión, en la que reveló los verdaderos motivos por los que había decidido romper ambas relaciones . Ahora es feliz al lado de un chico anónimo , un abogado al que conoció en una cena en Tarragona, pero parece que no olvida lo mal que lo pasó en sus relaciones previas porque ha grabado un vídeo en TikTok lanzándole pullitas a sus exnovios.

"Yo tengo un súper talento: enamorarme, irme adonde viven ellos, unos me engañan, otros no me valoran y encima quedo como la loca y la mala de la relación", comenta la influencer en su vídeo, en el que baila al ritmo de 'Duro de verdad pt. 2' de Los Sufridos y Bad Gyal. Tanto Omar como Hugo han visto este clip y ambos han reaccionado al mismo en sus respectivas stories de Instagram.