Alma Bollo aclara si ha decidido abandonar sus estudios tras el nacimiento de su segundo hijo

Alma Bollo se pronuncia sobre sus estudios tras el nacimiento de su segundo hijo y aclara si ha decidido abandonarlos. La exconcursante de 'Supervivientes' acaba de ser mamá de un niño llamado Miguel, fruto de su relación con Miguel Lara Luna , con el que sale desde hace aproximadamente dos años. La hija de Raquel Bollo y de Chiquetete acostumbraba a hablar con sus seguidores de sus avances y novedades en la universidad. De un tiempo a esta parte, no ha habido noticias al respecto.

Pero Alma lleva tiempo sin hablar de su carrera - la misma que ha estudiado su novio, que ahora estaría estudiando el máster de acceso a la abogacía para poder ejercer como tal -, y se desconocen cuáles han sido sus avances y posibles progresos. Tanto es así, que algunos internautas no han dudado en preguntarle directamente a través de las redes sociales.

La hermana de Manuel Cortés ya no habla de apuntes, notas o exámenes. Ahora centra su contenido en otros asuntos. Sobre todo en su trabajo como vendedora de cosméticos online para un conocido portal para el que lleva trabajando desde hace tiempo y donde ha logrado crear su propio equipo y lograr un puesto de directora.

Bollo Cortés no tarda en reaccionar a este comentario, que cuenta con varios 'me gusta' que prueban que no solo esta persona ha llegado a pensar en los últimos tiempos en la posibilidad de que Alma hubiese tenido que sacrificar sus estudios para poder seguir con su trabajo y a la vez cuidar de sus hijos. "Nooo", ha respondido ella sin entrar en más detalles.