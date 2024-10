Anabel Pantoja abre el armario de su hija y se derrite con su nueva colección de ropa de bebé

Su 'sevillana' - a la cual quiere tener en Gran Canaria -, ya tiene ropa en su armario para varias temporadas . De hecho, la también exconcursante de 'Supervivientes' se ha hecho con prendas y piezas que muy probablemente su hija no pueda usar hasta su primer año de vida.

Una realidad de la que Anabel Pantoja no es ajena, pues sabe que hay cosas que a su niña "le van a quedar grandes". Después de arrasar con su vestido de invitada de Shein para acudir a la boda de unos amigos de su novio, Anabel ha vuelto a confiar en otro gigante del low-cost , esta vez para vestir a su hija.

"Me he cogido un montón, porque me han dicho que lo voy a gastar como si fuese papel higiénico", dice mientras enseña los bodies de algodón básicos que ha obtenido en Primark.