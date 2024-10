Violeta Mangriñán ha explicado el motivo por el que Gia, su hija pequeña, es la única que no ha estado en el momento de dar la noticia de que ya tienen casa en Madrid. La exconcursante de 'Supervivientes' está totalmente emocionada tras haberse convertido en propietaria y muchos son los titulares que ha dejado tras compartir en redes su gran novedad. La influencer ha aparecido junto a Fabio Colloricchio, su hija Gala y Canela, pero sus seguidores no han entendido y se han preguntado por qué en este álbum tan especial no estaba la hija menor y qué podría estar pasándole. Estas son las explicaciones que ha dado la que fuera también tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa':