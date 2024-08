"Apenas llevamos un año en este piso , no llega siquiera, y desde la inmobiliaria nos dicen que se sube cada año, pero a nosotros no nos lo habían subido nunca. En nuestro anterior piso estuvimos tres años y pagábamos la mitad ", ha relatado Mangriñán en una de sus historias de Instagram.

"Es una buena zona, pero no se considera zona lujosa ni premium ni nada de eso”. La influencer ha revelado cuánto paga por el piso de cuatro habitaciones en el que vive con su familia: 3.650 euros, sin contar los gastos. Y a esta confesión ha añadido que " nos van a subir el alquiler un 3% , ¿es esto normal?", ha dicho a sus seguidores.

Esta revelación no la ha dado Violeta Mangriñán a modo de queja. Simplemente ha querido preguntar algo que desconocía y por lo que se ha visto ahora afectada. A continuación, la extronista de 'MyHyV' ha indicado que ella no va a subir el alquiler a sus inquilinos, desahogarse por esta situación y explicar sus posibles pasos a seguir si no encuentra una vivienda en Madrid para comprar pronto.