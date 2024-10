Tras diez meses en el paro y sin ninguna oferta profesional, Jesé Rodríguez vuelve al terreno de juego. Este viernes nos enterábamos de que el hijo mayor del sultán de Malasia le ha hecho una oferta para fichar por el Johor Darul, el club que definen como "el más poderoso" del país. Y el futbolista no ha dudado en aceptarla. Orgulloso, Jesé Rodríguez ha compartido la noticia a través de sus redes sociales y ha agradecido públicamente que contasen con él para formar parte de este equipo.

Tras hacerse oficial la noticia, Aurah Rodríguez no ha tardado en mandar un mensaje públicamente a su marido. "El bichito va a hablar con la pelota ahora. Te amo, bebé. Bendiciones, papi ", ha escrito la exconcursante de 'Supervivientes', demostrando así su apoyo al padre de su hijo. "Solo quienes estamos a tu lado sabemos cómo te mereces triunfar, como te mereces una mano amiga que no te apague la luz con la que naciste y siempre brillaste porque tienes un don, y eso nadie te lo puede arrebatar. Demuestra, bichito, quién eres. Bendiciones, mi amor. Nos vemos pronto", añadía la mujer de Jesé.

Por el momento se desconoce cuáles son los planes de la pareja ahora que el futbolista ha fichado por un equipo en Malasia. Aurah aún no se ha pronunciado sobre si se mudarán él y su hijo junto al deportista o continuarán viviendo en España mientras él atiende su compromiso con el club. Lo cierto es que la influencer no ha sido la única en mandar un mensaje a Jesé. Compañeros de profesión y amigos cercanos se han alegrado por esta nueva etapa. "Dale duro", "A romperlo", "Cuánto me alegro, todo llega", "Que se note la presencia Canaria", "Lo vas a reventar" o "Suerte en esta nueva aventura" han sido solo algunos de los mensajes que ha recibido.