Gran Hermano, en directo: lunes en Guadalix

08:17 H Empezamos

Manu y Ruvens se dan una ducha en el jacuzzi. Manu comenta que él no tiene fans por ser DJ, dice que eso es su trabajo, no algo por lo que uno vaya a tener fans. Después van al baño a secarse y Manu no tarda en meterse en la cama y abrazar a Laura. Ruvens se queda solo y se lava los dientes con la capucha de la sudadera puesta. Es raro. Casi tanto como ver a Edi durmiendo solo en un ataúd cuando la prueba semanal ya ha terminado.