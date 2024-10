Isa Pantoja aclara si sigue estudiando Derecho: sus planes en el terreno laboral

Pero desde que anunció esa decisión la influencer no se había vuelto a pronunciar sobre el tema hasta ahora y lo ha hecho en el podcast 'Con Calleja', donde ha aclarado que no solo no ha dejado los estudios, sino que está convencida de que los terminará porque cree que es un buen ejemplo para que su hijo Albert comprenda el valor del sacrificio y la importancia de formarse: "Quiero inculcarle desde pequeño a mi hijo que aún teniendo facilidad para vivir cómo vivimos ahora es importante esto, así me puedo sentar con él y decirle que, aunque tenga 28 años y no 18, lo estoy haciendo, así que si yo puedo, él también puede".