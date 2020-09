Isa Pantoja explica por qué estudiará Derecho en la universidad: "No me he podido sacrificar más"

El verdadero motivo por el que Isa ha elegido estudiar Derecho

Y es que Isa ha elegido convertirse en abogada para “defender su honor y el de su madre”. “Todo lo que pasó con mi madre me puso negra. Si he elegido Derecho es por eso”, ha reconocido la joven, que planea convertirse en la abogada de referencia de su adorada madre. “No sé qué abogados tenía (…) mi madre se va a sentir superogullosa de mí”, ha prometido Chablita al borde de las lágrimas, relatando el orgullo que ha sentido su madre al conocer la feliz noticia.

La reacción de Isabel Pantoja al conocer que su hija irá a la Universidad

Tal y como ha señalado en una entrevista para la mencionada cabecera, la exsuperviviente se convertirá oficialmente en universitaria en cuestión de días y cursará su grado en la Universidad de Cádiz. “Te juro que me siento superfeliz porque no me he podido sacrificar más”, ha señalado la joven, que tomó esta decisión tan importante en su vida en pleno confinamiento.