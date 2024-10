Noemí Salazar habla de la posibilidad de que su hermano Carlitos no se case con Coral

Un 'pedido' en la cultura gitana es el rito por el cual una pareja formaliza su noviazgo : es la familia del novio la que va a casa de los familiares de la novia a pedir su conformidad para que los jóvenes puedan conocerse e iniciar una relación en la que ya no tendrán que ocultarse a ojos de la sociedad pero en la que no podrán mantener relaciones sexuales porque la novia debe probar su virginidad pasando 'la prueba del pañuelo' en la boda.

Como han pasado ya dos meses desde que el hijo pequeño de Carlos y Raquel Salazar anunciase que iba a 'pedirse' y en la única vez que habló del tema en un directo de su hermana afirmó muy serio que no llegaba al diez su felicidad , sino que se quedaba en el nueve y medio, muchos seguidores de la familia ya piensan en la posibilidad de que finalmente Carlitos y Coral decidan no casarse tras el 'pedido' y le han preguntado por esta opción a Noemí.

"Si después de la fiesta y todo el dineral, ¿ya no quieren casarse?", ha sido la pregunta de uno de sus seguidores en su último directo en Instagram. "Hay veces que eso ha pasado, pero cuando lo haces es porque tienes la intención de que todo vaya bien... Aunque como se dice: son muchos los pedidos y pocos los casados. Eso ha llegado a pasar en muchas ocasiones", ha comentado la influencer, reconociendo así que podría darse el escenario de que su hermano y su cuñada no quieran casarse finalmente .

Por otra parte, ha contado que su cuñada tiene 20 años (Carlitos tiene dos más), que no sabe cómo conoció a su hermano y que para no eclipsarla en ese día tan importante para ella ha decidido llevar un look en el que no haya piedras brillantes. "Eso para la reina del brilli es mucho sacrificio", ha sentenciado la madrileña, a la que le gusta lucir outfits llenos de brillos y piedras preciosas en los eventos familiares.