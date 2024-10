En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la actitud de José María durante la enfermedad y últimos momentos de su abuela. Su prima, Alejandra Rubio, le llegó a acusar en el plató de 'Vamos a ver' de no haber visitado a la comunicadora y de no estar a su lado en sus últimos momentos. Preguntado por la relación de ambos, Edmundo ha sido claro. "Vivió con su abuela . Yo estaba allá ", ha dicho en un intento de romper una lanza a su favor.

"Sinceramente no te lo puedo decir, porque no lo sé. Es un chaval muy guapo, ¿por qué no me lo voy a esperar? De todas maneras es una persona muy cariñoso, muy trabajador, yo lo quiero mucho porque vivimos mucho tiempo juntos así que nada, le mando un beso muy grande", ha dicho mostrando su incondicional apoyo al nieto mayor de María Teresa Campos.