La expulsión de Laura y la baja de Edi desintegran el equipo azul

Poco antes de comenzar la gala, Laura estaba escenificando una ruptura con Vulcan que no se hubiera producido en ningún caso. Casi al mismo tiempo, Edi le comunicaba a Ruvens que dejaba formalmente de pertenecer al grupo azul. No validar algunos comportamientos de Laura le ponían en una situación incómoda si tenía que pactar las nominaciones con el grupo. Lo que Laura no sabía era que estaba por comenzar la gala de su expulsión y que antes de eso vería un vídeo con un resumen del concurso de Vulcan, decidiendo dar un paso adelante o dos hacia atrás en la relación entre ambos dependiendo de lo que escuchara gritar desde el exterior.

Tampoco esperaba Laura ver cómo la criticaba Edi con algunos compañeros, fueran de su mismo grupo o no. Cómo sería lo visto por la hija de María José Galera, concursante de la primera edición de Gran Hermano y primera expulsada histórica, que cuando entró Daniela en la sala de expulsiones reconvertida en el cine de la verdad, pensó que este tercer enfrentamiento sería mucho menos cruento. Nada de lo visto en las imágenes de Daniela la cogía por sorpresa porque ya se lo había dicho a la cara.

Decir las cosas a la cara está sobrevalorado. Edi ha hecho lo que hacemos muchos criticando a Laura. Se desahogó con sus amigos, y otros que no lo eran tanto, diciendo lo que pensaba sobre Laura. ¿Por qué no se lo dijo a ella? No es necesario decirlo todo. Es más, por la buena convivencia diría que es bueno callar en muchas ocasiones. Nadie dice todo lo que piensa a todos sus amigos o conocidos. Si hiciéramos tal cosa sería imposible tener amigos. En este caso parece más que justificado dado que Laura no admitía la más mínima crítica.

Cuando Edi se mostró contrario a que Laura beneficiara a Vulcan en la prueba de la pista americana, Laura no admitía la crítica, se enfadaba y abandonaba la conversación visiblemente alterada. ¿Quería que Edi se encontrase una y otra vez con esa misma reacción? No era la primera vez que Laura rechazaba las observaciones de alguien perteneciente a su mismo grupo. No quiero imaginar lo que hubiera pasado si lo intenta alguien del equipo rival. Esa intolerancia a las criticas y la prepotencia que ha demostrado en estos más de dos meses, no son solamente su culpa. Si sus afines le hubieran dicho más veces lo que pensaban no le quedaría otra que admitirlo. Pero no lo hicieron por miedo, o por evitar que les pusiera la cabeza como un bombo.

Lo de Edi era anoche pecata minuta al lado de lo de Vulcan, aunque Laura lo pusiera al mismo nivel. ¿Diferencias para ella? Que no está enamorada de Edi. Por eso su indulgencia parecía menor con este compañero. Lo visto en el vídeo de Vulcan, perfectamente organizado cronológicamente y con las fechas bien visibles, se podría resumir en algo sucedido durante el mismo jueves. Desde el exterior decían que a la madre de Vulcan no le gustaba Laura y eso le valía para avisarla de que se apartaría un poco por su salud mental y su estabilidad. La misma historia que se ha ido repitiendo todo el concurso, en un sentido u otro. Cuando desde el exterior el mensaje era positivo, se arrimaba más a ella en la cama. Y así todo el rato.

La expulsión de Laura deja hundido a Vulcan

A Vulcan nunca le gustó Laura. Siempre necesitaba más tiempo. ¿Hasta cuándo hubiera durado ese reclamo de más tiempo? ¿Por qué le siguió el juego y llevó la cosa tan lejos? Porque vio que no iba a aceptar fácilmente un no, y ya se encargó Ruvens (la mano que mece la cuna) de meterle en la cabeza la falsa idea de que las parejas venden en este concurso. Al supuesto experto en Gran Hermano le faltó repasar a cuántas parejas ha separado la audiencia de manera bien temprana. A la audiencia le gustan las parejas que le gustan, y las que no le gustan no le gustan. Este sería el caso número dos, aunque tampoco sabemos lo que hubiera pasado si Vulcan hubiera mostrado mayor interés. El mundo carpetero es ruidoso, pero nunca ha sido decisivo. Prueba de ello es la expulsión de anoche.

Es de justicia reconocer que el discurso de Laura fue moderadamente autocrítico, pero más parece algo estudiado y sin muchos visos de ser del todo sincero. Prueba de ello es que cuando dice que tiene muchos fallos siempre añade que esta experiencia le ha valido para aprender y mejorar mucho. El mensaje es que lo malo pertenece al pasado, lo cual viene a ser como engañarse ella misma e intentar que los demás compartan ese engaño. Lo cierto es que su imagen salía mejor parada en su dulcificada interpretación de lo que ha sido su concurso, por mucha autocrítica que hiciera. El amor es ciego y lo demuestra que Laura no reniega de Vulcan ni viendo su baile de la Y enka (un pasito para adelante y dos para atrás) resumido en un vídeo montado primorosamente.

Laura sigue pensando aquello que preguntaba un personaje de una película de Almodóvar, si “hay una posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro”, o sea, lo suyo con Vulcan. Si no espabila y sigue atrapada en esa disparatada idea seguirá siendo infeliz aun cuando hubiera repesca y ella fuera elegida para volver a la casa. Tampoco creo que tenga interés retomar una historia tan terriblemente aburrida como esta carpeta. Ni siquiera lo hubiera tenido si se llega a salvar anoche. No comparto la idea que después de ver lo que vio hubiera tenido que quedarse porque la casa hubiera ardido. La realidad hubiera sido otra. Se hubiera arreglado con Edi para no sumar enemigos y volvería a las andadas con Vulcan. Decepción absoluta.

La audiencia ha decidido expulsar a Laura porque ha resultado ser una concursante bastante insoportable, engreída y prepotente. La relación de Laura con el resto de las chicas ha sido complicada porque con todas ha sido celosa y envidiosa. Si se salvó Mayte es porque nunca la vio como rival. Si Mayte llega a tener tipo de modelo la cosa hubiera sido diferente. Laura ha sido egoísta con la comida, criticando a los demás por hacerse una tortilla de dos huevos cuando ella se había hecho tres tortillas ese mismo día. No lo digo yo, sino Edi. Y ha tenido la mano tan larga para coger la comida de uso colectivo como para ponerse la ropa de sus compañeras. Cuando reparó en ello Maica y se lo dijo su respuesta fue: “Pues me queda mejor a mí”.

Otra noche “horribilis” para Ruvens

De nuevo una mala noche para Ruvens, que no contemplaba ni por asomo la posibilidad de que fuera expulsada Laura. La actitud que él y los suyos han tenido hacia Daniela estaba motivada en parte por la profunda convicción de que saldría de la casa anoche. Para Ruvens era la segunda baja del día en el equipo azul, después de que por la tarde le comunicara la suya Edi. Está por ver si ahora que no está Laura vuelve al redil, pero mi intuición me dice que su decisión no tiene marcha atrás. Tampoco se va a ir al equipo rosa, su nominación a Daniela y Maica lo confirma. Hasta en eso se diferencia de Ruvens, a quien intentó beneficiar con su nominación.

Y es que Ruvens no se atrevió a nominar ni a Daniela ni a Maica, lo cual puede resultar extraño después de todo lo que ha dicho de ellas en días anteriores. Pero es que Daniela, enfrentada a la pareja Laura y Vulcan, tenía un 32 % de los votos. Y tan solo un 37 % en el duelo entre ellas dos. Por su parte, Maica fue esta semana la primera salvada por los votos de la audiencia. Está claro que son dos huesos duros de roer, aunque le ha costado a Ruvens darse cuenta de ello. La tendencia se quebró anoche y tras ser expulsadas Silvia, Vanessa y Lucía anoche caía Laura. Y el propio Ruvens está en peligro esta semana. Él piensa que su amigo Vulcan, que anoche consiguió la inmunidad, le ha podido sacar de la lista, pero este no se atrevió a hacerlo y cederle su inmunidad.

Observatorio de nominaciones

Vulcan era inmune y Tommaso repartió unos dorsales que determinaban el orden de las nominaciones. Estas eran muy especiales porque cada uno tenía una cesta con tres pelotas. Podían coger sus tres pelotas o las de cualquier otro y dárselas a quien quisieran, ya fuera las tres a un mismo concursante o repartidas de la forma que fuese. Así se desarrolló esta curiosa nominación:

Ruvens > Coge 3 a Edi. Da 2 a Nerea y 1 a Luis

Violeta > Coge 2 a Nerea y 1 a Luis. Da 3 a Ruvens

Juan > Coge sus 3. Da 1 a Maica, 1 a Daniela y 1 a Óscar

Vulcan > Coge 3 a Ruvens. Da 2 a Nerea y 1 a Violeta

Óscar > Coge sus 3. Da 3 a Juan

Adrián > Coge 1 a Juan y 2 a Ruvens. Da 2 a Jorge y 1 a Luis

Daniela > Coge sus 3 y da 3 a Ruvens

Nerea > Coge 2 suyas y 1 a Violeta. Da 2 a Ruvens y 1 a Adrián

Luis > Coge 2 suyas y 1 a Nerea. Da 2 a Ruvens y 1 a Adrián

Edi > Coge 3 a Ruvens. Da 2 a Daniela y 1 a Maica

Jorge > Coge sus 3. Da 3 a Adrián

Maica > Coge sus 3. Da 3 a Juan

Nominados: Adrián, Juan, Ruvens, Daniela y Violeta. Como inmune, Vulcan tenía otro poder. Podía sacar de la lista a uno de los nominados y entrar él, es decir, ceder su inmunidad. Vulcan decidía dejas las cosas como están y seguir salvado, a pesar de haber valorado beneficiar a Ruvens.

Moleskine del gato

Como ya dije antes, con tres nominados los porcentajes ciegos eran estos: 56 % (Laura), 32 % (Daniela) y 12 % (Vulcan). Una vez fue salvado Vulcan el duelo quedaban así: 63 % y 37 %.