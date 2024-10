Elena Tablada habla por primera vez de su nueva ilusión tras Javier Ungría: "No es español"

No se arrepiente de haberse abierto en canal y de haber hablado como lo ha hecho del padre de su hija pequeña. Además, cree que puede ayudar tanto a Ella como a Camilla a no normalizar determinadas situaciones en un futuro. Para ella, la "finalidad" de grabar la docuserie era para visibilizar "la importancia que tiene la terapia y el autocuidado y la salud mental".

"Nunca me arrepiento de nada de lo que hago. Me puedo equivocar y puedo pedir disculpas, pero no siento que lo haya hecho", ha dicho a la prensa bajo el marco del estreno de la nueva temporada de Wah Madrid.

Animada por los reporteros a buscar a ese 'hombre empático' en esta cita que ha reunido en Madrid a numerosos rostros conocidos, la ex de David Bisbal ha terminado sincerándose y desvelando que no tiene necesidad de ligar con nadie. "El mío no está en España. El mío no es español", ha dicho entre risas mientras abandonaba el photocall.