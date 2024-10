Iker Jiménez, sobre las críticas a 'Horizonte': "Me da igual, soy periodista, no he venido a hacer amigos"

"Muchos presentadores de antes, hoy no aguantarían", afirma Iker Jiménez como quien sabe que ha sido blanco de críticas durante tantos años. Dos décadas al frente de 'Cuarto Milenio', el programa de "misterios" e investigación del lado paranormal de la vida, han sido los necesarios para llenar la vida del de Vitoria de muchos aprendizajes a la hora de lidiar con el lado B de este universo: el hate.

Figuras del espectáculo y personajes políticos han tirado dardos hacia su trabajo, su persona y el programa, pero el presentador asegura que nunca ha contestado porque simplemente "no le importa" y asegura que sabe cómo hacer para gestionarlo. "Se han dicho unas campañas en mi contra que fliparías" , recuerda con una mueca en su cara y como buen conocedor de la industria se relaja y señala que "es imposible gustarle a todo el mundo", un "mantra" que lleva tatuado en la mente ya que también sabe que colecciona una gran cantidad de seguidores que nunca lo han dejado solo.

Hoy Iker carga con una trayectoria y mucha sabiduría en su espalda, pero los primeros pasos no fueron fáciles. Según cuenta este, antes, los temas que ha tratado en 'Cuarto Milenio' de videncias y espíritus, solían ser el "hazmerreír" de la televisión, por ende, lograr ganar credibilidad y seriedad de este tipo de tópicos que le apasionan como periodista, no fue tarea fácil y fue todo un desafío lograr posicionarse dentro de este mundo. Pero su objetivo ha sido todo un éxito ya que no estaría a la cabeza de un programa que lleva 20 años al aire en la franja horaria más desafiante de todas para hacer televisión como es el prime time.