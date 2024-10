Álex Ghita ha respondido al comunicado que ha emitido Rodri Fuertes . El que fuera concursante de ' Gran Hermano 17 ' utilizaba sus redes sociales para dirigirse al entrenador personal y salir en defensa de Adara Molinero, su expareja . Ahora, el deportista ha reaccionado a estas palabras acusándole de "ser un víctima" y de no haber superado su ruptura con la influencer.

En forma de carta, con un "querido Álex" de inicio, el que fuera también novio de Bea Retamal le ha tachado de no tener "respeto ni dignidad" y le ha advertido: "Eres un campeón y el mejor novio. El más importante. No necesito competir contigo. Nos vemos en el gimnasio".

"Querido Rodrigo, siento que mis palabras te hayan llegado de un modo incorrecto, al igual que todas las interpretaciones que haces de lo que hablo de mí y mi vida. Entiendo tu malestar, ya que queda claro que hay muchas cosas que aún no has superado y, sin esfuerzo, no creo que lo consigas nunca. Es lo que tiene ser una víctima", escribe el que fuera entrenador de Carla Barber antes de que rompiese su amistad con ella por la influencer.