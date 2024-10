Violeta Mangriñán habla del dinero que Fabio Colloricchio aporta a la economía familiar

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha comprado sola, sin la ayuda de su novio, una casa en Madrid

Hace tan solo dos semanas, Violeta Mangriñán anunciaba que se había comprado una casa unifamiliar de nueva construcción en Madrid porque estaba harta de pagar cerca de 4.000 euros de alquiler por un ático dúplex en Majadahonda. Sobre lo que le había costado, la exconcursante de 'Supervivientes' aseguró que no habían sido los dos millones de euros que se especulaban y que la había comprado ella sola y no a medias con Fabio Colloricchio.

Aclaró que el padre de sus dos hijas y ella mantenían "economías separadas" y esa confesión levantó mucha polémica, pues hay quien entendió que eso significaba que no compartían ningún gasto. Ahora, en declaraciones para 'Divinity' en el evento de Tacha Beauty, la dueña de Maison Matcha ha reiterado que se ha comprado su casa para no pagar el alquiler y que ahora tendrá que hacer frente a la hipoteca a solas, pero que hasta ahora su novio sí que contribuía al pago del alquiler.

"Lo pago a medias con mi chico, cada uno en la medida de sus posibilidades", ha comentado la influencer, dejando claro que no es la única que aporta a la economía familiar. Lo que no ha comentado es si, a partir de ahora, Fabio correrá con los gastos de la casa por ser ella la que pague la hipoteca o a qué acuerdo llegarán; aunque ya dejó claro que su novio no tiene problemas económicos porque posee dos pisos en Argentina que pretende vender para invertir en España.

Desde 'Divinity' también le han preguntado qué haría en caso de que el amigo de Omar Montes le fuera infiel como ya ocurrió al comienzo de su relación. En esta ocasión, la influencer no sería tan comprensiva y no le perdonaría. Es más, para no llegar a ese punto, le ha pedido al cantante que por las dos hijas que tienen en común que corte la relación antes de engañarla con otra mujer.