Marta Riumbau aclara quién será su acompañante en el parto y estará luego con ella en casa

Lo que sí que ha aclarado Marta es que será una amiga la que esté a su lado en el parto, aunque no descarta dar a luz sola si las condiciones así se presentan: "Si, por lo que sea, me pongo de parto a las tres de la mañana, soy muy capaz de no avisar a nadie, de hacerlo sola y de repente llamar a mi familia y a mis amigas y decirle que Julieta ya está aquí. No lo haría por demostrarle nada a nadie, sino porque conozco al equipo médico y no me voy a sentir sola y porque yo gestiono mis emociones a veces de esta forma".