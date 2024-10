Anabel Pantoja, a los canarios que critican su receta del rancho canario: "Deberíais estar agradecidos"

Cada vez que aprende una receta, se lanza a compartirla en vídeo con sus millones de seguidores de Instagram, con los que ahora ha querido compartir su particular versión del rancho canario , una receta que no le ha enseñado su madre, sino la madre de una amiga canaria. Se trata de un guiso típico de las Islas Canarias que la exconcursante de 'Supervivientes' descubrió gracias a su mudanza a Gran Canaria hace ya cinco años, cuando comenzó su relación con su ahora exmarido Omar Sánchez, y que define como su "comida típica favorita".

Es por lo mucho que le gusta por lo que ha decidido compartir su receta con sus seguidores de la península, para que conozcan este manjar y puedan disfrutarlo como hace ella. Pero su forma de cocinarlo no ha gustado nada a muchos canarios , que han llenado la zona de comentarios de su publicación de críticas que han enfadado a la que fuera concursante de 'GH VIP' , que ha querido defenderse con un extenso mensaje.

Muchos canarios le han dicho que le falta añadir otro tipo de carne y, sobre todo, que echan de menos la 'piña', que es como en Canarias llaman a las mazorcas de maíz. "Esta receta es muy relativa, la adapté a mí, suprimo los ingredientes que no me gustan. Me da pena que canarios sean tan poco considerados y criticones ante algo que hago con respeto y cariño siempre por esta tierra", ha comentado en sus stories la influencer, que ha escrito otro texto ampliado para defenderse en la zona de comentarios de su publicación.