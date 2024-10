Carla Barber aclara si ha encontrado una solución para la escolarización de sus hijos

La dueña de las Clínicas Barber explicó que, como todavía no tienen seis años, que es la edad en la que estar escolarizado comienza a ser obligatorio, puede llevarlos a dos colegios indistintamente. Ahora que ha hecho una nueva ronda de preguntas en Instagram, le han preguntado si ya ha encontrado una solución para cuando llegue el momento de que Bastian tenga que ir solo a uno de los dos centros.

"Como es algo para lo que todavía quedan cuatro años, ahí ya tendrán que tener un único cole... Ahora viajamos entre Madrid y Gran Canaria y cuando llegue ese momento ya veré cómo lo hago. Yo me limito a resolver los problemas del día a día y no me agobio por el futuro", ha confesado la influencer, que confía en encontrar "la mejor solución cuando llegue el momento".