En el vídeo en el que el presentador de Mediaset anuncia este nuevo proyecto, comenta que habrá una "constelación de estrellas" tan grande por la cantidad y el nivel de los invitados que Santiago Segura, José Mota y Laura Escanes no han "cobrado nada" por participar . "¿Por qué lo hacéis?", le pregunta entonces a los humoristas y a la creadora de contenido.

"Por Jesús Calleja, que me cae simpático", le ha respondido el director de 'Torrente'. "Yo vengo aquí porque me han dicho que te vas al espacio y por si no volvieras...", ha sido la respuesta del exintegrante de 'Cruz y Raya'; mientras que la catalana ha manifestado que estaba "muy emocionada" por estar en Egipto con el equipo de este programa de televisión.