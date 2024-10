Marta Peñate actualiza cómo se encuentra tras hacer saltar las alarmas: "Gracias por todos los mensajes"

Marta Peñate ha contado a sus seguidores cómo se encuentra tras hacer saltar las alarmas con su último mensaje . La colaboradora en la actualidad de los debates y antes exconcursante de ' Gran Hermano ' se ha vuelto a sincerar a través de sus redes. La influencer, de 33 años, no está pasando por un buen momento y, aunque ha confesado que necesita tiempo , sí que ha actualizado a sus followers sobre su situación .

Después de utilizar sus stories de Instagram como válvula de escape y reconocer que no se encuentra bien, muchos son los mensajes que le han llegado a la ganadora de 'Supervivientes All Stars' y que le han hecho publicar un nuevo story actualizando su situación actual tras su último mensaje. La situación de Marta Peñate es conocida por todos: la influencer está en mitad de un nuevo proceso de fertilidad tras llevarse una decepción y no conseguir quedarse embarazada en su primer intento.