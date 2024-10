El primero en dar explicaciones ha sido el exconcursante de 'Gran Hermano'. "Mirad qué carita", dice de Marta Castro. "Nos hemos tenido que ir porque se ha mareado, yo pensaba que se me caía... Estamos en casa", ha expresado el exnovio de Adara Molinero a través de sus redes sociales. Después, ya más tranquila y algo más recuperada, ha sido ella quien se ha explicado ante sus seguidores. " Me ha dado una bajada de tensión , o de azúcar, tengo mucho frío... tengo el vestido empapado, como si me hubiese tirado a una piscina, pero estoy bien de salud", ha aclarado la it-girl.

"Le he empezado a decir a Rodri: 'me mareo, me mareo... necesito sentarme'. Me ha empezado a dar una bajada de tensión, me he tenido que salir fuera. Ahora mismo estoy congelada. Ya estoy fenomenal, pero lo he pasado fatal", ha reconocido la que fuera concursante de la última edición de 'GH VIP', que se ha disculpado con su pareja, Rodri Fuertes, por perderse la fiesta de los Premios Forbes Best Content Creators 2024 al tener que abandonar la ceremonia de urgencia.