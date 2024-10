Pese a ello, la influencer decidió asentarse allí para facilitar las cosas. Hasta ahora. Ivana Icardi ha decidido empezar de cero en Madrid y, aunque está muy ilusionada, no está siendo nada fácil para ella . A través de su perfil oficial de Instagram, la hermana de Mauro Icardi se ha sincerado sobre lo complicado que está siendo gestionar todo. Además, la argentina se ha sincerado sobre la principal de sus preocupaciones , que no es otra que la escolarización de su hija en común con Hugo Sierra y su adaptación a una nueva ciudad a los tres años .

"Está siendo todo muy rápido, siento que todavía no he aterrizado del todo. Tengo todavía algunos compromisos que cumplir; retomar las clases de canto, empezar baile, buscar un nuevo cole para Giorgia, rezar para encontrar una casa bonita que comprarme y no vivir de alquiler, seguir trabajando y ver a todos esos amigos que me han escrito para reencontrarnos y a los que todavía no he dado una respuesta", ha expresado la hermana de Mauro Icardi, que reconoce que "por momentos" se siente "agobiada y abrumada".