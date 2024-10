El plan familiar de Isa Pantoja y Asraf Beno con el que intentan pasar página

Según relataba Isa, para ella su reciente paso por el hospital marcaba un antes y un después, sobre todo porque esperaba alguna llamada o mensaje de su madre. Algún gesto con el que mostrase al menos un poco de interés por su estado, aunque finalmente no sucedió, motivo por el que tomaba la decisión de cortar todo lazo con Isabel Pantoja. "El viernes me llama Anabel y me dice que ella le había llamado para preguntar por mi. Eso es lo que tengo realmente. A mi no me vale ya", ha argumentado al respecto.