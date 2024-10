Anabel Pantoja muestra la fiesta con la que le han sorprendido sus amigos: "Bienvenidos a mi baby shower"

En su perfil de Instagram, Anabel ha desvelado la celebración con la que le ha sorprendido su círculo más íntimo antes de la llegada de su primera hija: “Ayer fue un día súper especial”, ha comenzado escribiendo en sus historias temporales. “Mi familia de Gran Canaria me organizó esta fiesta tan bonita. No tengo palabras, sois únicos. Me hacéis sentir que aquí no estoy sola. Os quiero”, ha escrito.