"A las 05:00 de la mañana me he cruzado en la cocina con él… Dormimos separados porque yo me quedo con la niña porque ella ronca y él se va a otro lado, a otra cama. En ese momento, ha dicho que se encontraba mal. Ya a las 09:00 de la mañana me ha dicho que fuese para el cuarto, que no podía hablar y que se estaba asfixiando . Y ha sido cuando hemos decidido ir al hospital", ha relatado la andaluza.

Además de todo eso, a Pablo Pisa le han estado suministrando varios antibióticos por vía intravenosa. "Suero, amoxicilina, urbasón...", ha explicado Patricia Steisy, que ha sido quien ha estado explicando todo lo ocurrido a través de sus redes sociales. Él también, pero una vez ha empezado a encontrarse mejor. "Tengo un asma brutal, me ahogaba todo el rato. No me sube el oxígeno, me han puesto la mascarilla... me han hecho mil cosas. Me encuentro peor que en mi vida", ha reconocido el creador de contenido.