Paz Padilla Acompañada de su hija en el funeral de su hermano: "Ha sido todo muy rápido"

"Ha sido todo muy rápido", ha expresado la actriz. "Sabemos que ellos nunca se van, que se quedan, que están en nuestro corazón y que ahora tenemos que vivir este proceso, intentar sufrir lo menos posible y apoyarnos y que pase pronto y tirar para adelante. Gracias a todos los mensajes que he recibido, el apoyo de todos los compañeros. No he tenido tiempo porque he estado centrada en mi familia. En nombre de todos, muchas gracias", se ha despedido Paz Padilla antes de entrar a la iglesia para velar a su hermano.