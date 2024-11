Violeta Mangriñán reprocha el comportamiento de algunos influencers ante la DANA: "No se implican"

Violeta acumula en su perfil público de Instagram más de dos millones de seguidores con quienes ha querido compartir una queja dirigida hacia algunos de sus compañeros de profesión por la visibilidad nula que, según opina, están dando a la DANA: “Entiendo que a los influencers que sigo de fuera igual esto no les ha llegado o no les toca tanto pero veo a muchas compañeras de trabajo que siguen como si nada, subiendo sus ‘Get ready with me’ que no les importa a nadie, sus hauls de ropa, sus disfraces de Halloween y sus vídeos de makeup que no le importan a nadie, y no se implican con esto. Salen de fiesta como si nada, ¿a celebrar qué?”, ha comenzado explicando.