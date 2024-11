El novio de Patricia Steisy ha vivido un susto con su vehículo al tragarse un muro de hormigón

Pablo Pisa se ha derrumbado al esperar la ayuda por todo lo que ha visto y está viviendo en la zona cero de la DANA

La extronista de 'MyHyV' y exconcursante de 'Supervivientes' muestra su orgullo hacia Pablo Pisa por su ayuda en la DANA

Pablo Pisa se ha visto completamente desbordado por la situación que ha vivido en medio del caos más absoluto que hay en Valencia. El novio de Patricia Steisy está la zona cero de la DANA donde ha acudido junto a su prima para ayudar como voluntario. En ese escenario de guerra, la pareja de la exconcursante de 'Supervivientes' ha sufrido un accidente con su coche tras "tragarse un muro de hormigón".

Todo ha sido muy rápido, tal como ha contado el arquitecto. "Creo que no lloro porque estoy tan cansado que no tengo ni fuerzas para llorar. Estoy aquí en el coche porque he reventado una rueda", ha comenzado diciendo desde el interior de su vehículo en una zona apartada en la que ha logrado mover su coche para no interrumpir las labores de limpieza en Paiporta.

Dadas las extremas condiciones de las calles, Pablo Pisa ha visto impotente cómo perdía el control del coche al subir una cuesta e intentar salir de una zona en la que el barro cubría todo. Al estar en cuesta, coger velocidad y no tener buena visibilidad, el novio de la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha tragado un muro de hormigón que ha provocado un reventón en la rueda y otras consecuencias en el vehículo.

Pasados los minutos iniciales e intentando recuperar el control, Pablo Pisa ha subido unos stories en su perfil oficial de Instagram en los que ha descrito la situación y se ha venido abajo por lo vivido en ese momento y por todo lo acumulado a lo largo de estos días de exhaustivo trabajo. "Me he puesto un poco nervioso. Me he visto tirado aquí. Solo y con la impotencia de vengo ayudar y al final me tienen que ayudar a mí", ha expresado cargado de dolor.

Yo nunca he estado en una guerra, pero no se debe diferenciar mucho de esto. Es horroroso.

El arquitecto se ha roto completamente y ha comenzado a llorar al ver desde el interior de su coche las riadas de personas que incansablemente, un día más, acuden allí para ayudar. "No entiendo cómo puede pasar esto. Yo nunca he estado en una guerra, pero no se debe diferenciar mucho de esto. Esto es horroroso. Llevo días aguantándome, pero esto llega a un punto que es insostenible. Y hay que desfogar por algún lado", se ha lamentado ante sus seguidores.

Con mucho dolor por conocer en directo los testimonios de vecinos que lo han perdido todo y la impotencia de no poder estar en ese momento ayudándoles, Pablo Pisa se ha derrumbado en público. Y, precisamente, esa solidaridad que él mismo ha visto a través de los cristales de su coche se ha convertido en la respuesta de una chica que al verle a través de Instagram ha acudido a ayudarle.

Gracias a esa joven, el novio de Patricia Steisy ha podido ponerse en contacto con el dueño de un taller que le ha cambiado la rueda por la rueda de repuesto, aunque le ha dicho que en el estado en el que ha quedado su vehículo no puede conducir ni volver a Madrid. "El coche se me va para todos los lados. Me dicen que me he cargado la dirección del coche y que me puedo estampar", ha explicado.

Patricia Steisy le manda ánimos a Pablo en su peor momento