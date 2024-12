Según los primeros indicios de la investigación, el padrastro de los dos menores amenazó a la madre con matarlos si no regresaba del trabajo y se encargaba de ellos.

'Vamos a ver' ha hablado con Beatriz, madre del pequeño asesinado , que nos ha contado que ha recibido golpes continuados para proteger a sus hijos del agresor y que nunca denunció por miedo: "He sido una mujer continuamente maltratada", ha asegurado.

Completamente destrozada, Beatriz nos ha contado cómo trató de proteger a sus hijos en varias ocasiones cuando descubrió que su pareja les pegaba: "Me decía que se caían porque estaban jugando, pero yo me daba cuenta de que les pegaba. Me ponía en el medio porque si a ellos les mata, a mí también".