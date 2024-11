Marta Riumbau da a luz a Julieta, su primera hija

Y es que estos últimos días han sido de reflexión para la influencer, que ha estado haciendo balance de lo mucho que ha cambiado su vida desde que tomó la decisión de convertirse en madre soltera . "Es una decisión que tomé en una semana de enero de este mismo año. En días, he tomado decisiones que han cambiado todo y no quiere decir que sean impulsivas... son totalmente meditadas", expresaba hace apenas una semana, mientras preparaba la bolsa para el hospital.

Pero para llegar a ese punto, para tomar esa decisión de convertirse en madre soltera tras la ruptura sentimental con Diego Matamoros, la influencer contaba en una entrevista que tuvo que hacer un gran trabajo de deconstrucción. "Tenía que entender que una familia no es el 'abc' que nos han enseñado desde el colegio: boda-casa-hijo (...) Desde la transferencia del embrión, lo he hecho todo sola y es algo que me gusta. He tenido apoyo y con quien hablar cuando lo he necesitado, pero ciertos aspectos me gusta gestionarlos por mi cuenta, soy muy independiente", apuntaba.