Belén Rueda consiguió eclipsar con su mera presencia a Ana Guerra y Víctor Elías el día de su boda . La actriz protagonista de ' Los Serrano ' no quiso perderse el 'sí, quiero' del que fuera su hijo en la ficción. Su asistencia al enlace, junto con la de otros muchos intérpretes de la famosa y querida serie de Telecinco, entre los que se encontraban Fran Perea o Natalia Sánchez, entre otros, ha revolucionado a los seguidores de la producción. Y aunque espectacular, la ganadora de un Goya por 'Mar Adentro', apostó por un look de color 'blanco' que está siendo muy comentado en redes sociales .

La primera norma del protocolo de invitada de boda exige no ir de color blanco para no eclipsar a la novia en su gran día, que es y debe ser la verdadera protagonista de la velada. Técnicamente, la galardonada intérprete respetó esta premisa, pues se decantó por un conjunto de encaje de color azul verdoso. Sin embargo, la tonalidad de este conjunto de invitada era tan, tan, tan claro que la actriz ha acabado recibiendo múltiples críticas y ha acabado abriendo un auténtico debate.

En un mundo en el que los códigos de vestimenta cada vez son más flexibles, el look de la actriz que diera vida a Lucía Gómez Casado en la boda del actor que hiciera de su hijastro Guille Serrano, podría ser un 10. Este verde o azul empolvado, junto con el beis, nudes y otras tonalidades del estilo, son cada vez más frecuentes en las colecciones de invitada . No obstante, los más puristas prefieren continuar evitándolo para evitar llamar la atención y que se produzcan confusiones o malentendidos.

Algunos usuarios de X, la antigua red social conocida como Twitter, han comentado mucho el look de Belén Rueda a este enlace matrimonial, que ha unido a los protagonistas de 'Los Serrano' con muchos de los cantantes de la nueva era de 'Operación Triunfo'. Para los internautas, que la de 'Los ojos de Julia' haya acudido a este enlace con un look tan, tan claro ha sido un verdadero atrevimiento.

"¿Por qué Belén Rueda va de blanco?", "Belén Rueda de blanco o de azul superclarito... no se me ocurriría en la vida", o "los cojonazos que tiene para ir de blanco... esta quiere que Ana le declare una war (guerra)", son solo algunos ejemplos de las reacciones que ha tenido el look de invitada de boda de la actriz de 'El orfanato'.

Aunque este look ha sido bastante comentado, no todo han sido comentarios negativos. Algunos internautas han defendido la apuesta de Rueda: "No es blanco, es azul cielo, lo que pasa que al ser tan clarito, parece que es blanco, pero no lo es".