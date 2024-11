Marta Peñate, emocionada por poder reunirse con sus sobrinos: "Los hijos que no tengo"

Marta Peñate se ha mostrado de lo más emocionada por poder reunirse con sus sobrinos , los hijos de su hermana Laura , y su gran apoyo durante el complicado proceso que está atravesando para quedarse embarazada. A pesar de que suele ser bastante discreta en redes sociales, no ha dudado en saltar en su defensa cuando así lo ha creído necesario.

Además, nada más llegar iba directa a buscar a sus sobrinos al colegio, lo que le hacía muchísima ilusión, ya que ella misma asegura que los considera como si fuesen sus propios hijos . Eso sí, antes de ir a verles, Peñate se ha encargado de estar en las mejores condiciones posibles. Y es que tal y como se ha encargado de explicar ella misma, estaba algo enferma, por lo que antes ha procurado hacerse varios tests tanto de Covid, como de gripe. "Para estar segura, que sino luego me quedo con remordimientos", ha compartido con sus seguidores.

Además, ha demostrado ser una tía de lo más consentidora, ya que también ha procurado comprarles una enorme piruleta, pese a que su hermana puede que no le haga mucha gracia. "Les he comprado una piruleta gigante, para que mi hermana esté contenta ya que odia las golosinas", ha bromeado al respecto. "Pero es que son como los hijos que no tengo, son eso para mí".