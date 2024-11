Isa Pantoja habla de la diferencia de opiniones con Asraf Beno sobre la crianza y cuidados de su hijo

Para la hija de Isabel Pantoja, esta será su segunda maternidad. Un momento para el que se prepara con muchas ganas e ilusión, pues este embarazo llega a su vida como un "salvavidas" que ha ayudado a la joven a salir del infierno en el que entró tras decidir cortar todo tipo de vínculo y relación con su madre. La colaboradora de Telecinco, que se quedó embarazada de su hijo Alberto con solo 17 años, tiene claro que hay cosas que no repetirá cuando nazca su bebé.

Con los años, Isa ha ganado madurez y "experiencia " y afronta esta segunda maternidad con "mucha ilusión", pero de una forma completamente distinta a la primera vez. "Quiero hacer lo mismo", explica antes de matizar que "cambiaría alguna cosa". Por ejemplo, "no quiero darle chupete, pero son cosas que son un poco de experiencia".

Tal y como ha confesado ella misma a la revista 'Lecturas', Asraf Beno "no sabe lo que es un embarazo". La paternidad le pilla en el sentido más estricto de la palabra, 'de nuevas', aunque a efectos prácticos ejerza de padre cada día. "Es un padrazo", reconoce la hija adoptiva de la tonadillera, que explica que su marido está superilusionado y viviéndolo todo "como un niño".

Uno de los ejemplos que ha puesto tiene que ver con el lugar en el que su hijo dormirá sus primeros meses de vida. "Con este bebé Asraf quiere poner la cuna de colecho justo al lado de nuestra cama, quiere que esté a su lado, que le pueda dar la mano", explica la exconcursante de 'Supervivientes', que considera que es mucho mejor que el pequeño duerma en su propia cuna. "Yo no quiero, pienso que se tiene que acostumbrar a dormir en su cuna, no me importa levantarme", apunta.