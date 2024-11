Verdeliss arriesga con su look en la entrega de los Premios T de Oro y le llueven las críticas

A su llegada al photocall, dejó a todos sin palabras con su total look de Zara compuesto por un body de manga larga y pernera alta (15,95 euros). Combinado con una falda satinada de color tierra (22,95 euros), que en lugar de a la cintura dejó caer hasta la cadera, la runner deja a la vista gran parte de sus ingles. Para completar su look, apostó por un collar de perlas y charms marinos que está descatalogado y unas sandalias de tacón ocre.

Pero hay más. "No entiendo... con la cantidad de ropa elegante que hay para ese tipo de eventos, ¿por qué vulgarizar tanto?, es que está ridícula, y mira que aprecio mucho a Verdeliss", "No me gusta la ropa que has elegido, me parece un poco vulgar ir enseñando casi las ingles en un evento" o "Qué ropa más horrenda, da vergüenza ajena", son solo algunos ejemplos.