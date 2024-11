Marina García, criticada por fomentar la maternidad temprana tras contar que su madre la tuvo con 15 años

"¿Tu madre te tuvo con 15?", le pregunta un usuario de Instagram, mientras ella responde con un "sí". Aunque no lo ha detallado, que Yolanda Rodríguez diese a luz con esa edad podría significar que pudo haberse quedado embarazada con 14. En TikTok también se ha generado este debate.

"Pues nada...todo normal en que una niña de 15 años se quede preñada...aquí todo es chupiguay...de verdad que no sé por qué no nos extinguimos ya...", critica un internauta mientras otro acusa a Marina de estar normalizando la maternidad en menores de edad: "No normalices tener hijos a temprana edad, este tipo de contenido puede llegar a niños". Precisamente ante este comentario, Marina ha estallado.