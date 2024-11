El vestido de Sofía Suescun para los Premios Woman es de Zara y está a punto de agotarse

Sofía Suescun no ha querido perderse la última edición de los Premios Woman . Una ocasión en la que la ganadora de ' Gran Hermano ' y de 'Supervivientes' ha demostrado que es posible acudir a una alfombra roja sin gastarse mucho dinero. Su vestido está disponible en Zara y está a punto de agotarse.

Influencers y creadoras de contenido, como Sofía Suescun, no han dudado en hacerse con este simple vestido, que muchas escogen para cenas y otros eventos de noche. De cara a las próximas Navidades , promete ser una de las piezas más buscadas. De hecho, en redes sociales como TikTok, este vestido viral, que lleva vendiéndose en varios colores desde ya algunos meses, es todo un must.

Suescun lo ha lucido con gracia en la alfombra roja de los Premios Woman, combinándolo con unas sencillas sandalias de tacón negro. Un look total black para el que no ha necesitado estridentes accesorios. Descuido o no, solamente ha llevado en su muñeca un carísimo reloj, objeto poco visto en eventos de gala.