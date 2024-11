La vida actual de Sol Macaluso: nuevos proyectos junto a su novio chef

La vida de Sol Macaluso ha cambiado desde que sufrió su segundo aborto en mayo de este mismo año. La exconcursante de 'GH VIP 8' que no tardó en salir de la casa como segunda expulsada de la edición, comunicó esta terrible noticia que le ha afectado considerablemente a su vida a la de su pareja de casi dos años de relación . Antes de este segundo aborto, Sol sufrió un primer aborto gemelar con el que perdía a sus dos bebés, un varapalo que fue muy difícil de superar tal y como ella misma aseguró. La pareja decidió continuar con el proceso de fecundación y volvió a quedarse embarazada tras su salida del reality de convivencia. Por desgracia, tuvo un segundo aborto pero descubrió el motivo por el cual no conseguía quedarse embarazada : la trombofilia .

En cuanto la periodista descubrió cuál había sido el problema que el no ha conseguido ser madre, decidió hacerlo público y contarlo en sus redes sociales para que otras mujeres pudieran sentirse identificadas con ella y saber que no son las únicas que lo padecen. Hablamos de una anomalía por la que la sangre tiende a formar coágulos o trombos de manera fácil y que puede provocar abortos o fallos de implantación en mujeres embarazadas, pero en ningún caso, está considerada una enfermedad por la cual no se pueda tener hijos, sino que es más bien "un obstáculo", tal y como ella explicó.